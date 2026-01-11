В Киеве произошел пожар в многоэтажке, огонь распространился на другие балконы: есть погибшие. Фото

В воскресенье, 11 января, в Киеве произошла смертельная трагедия. Во время пожара в столичной многоэтажке погибли два человека.

В ГСЧС рассказали, что еще девять человек спасатели вывели на свежий воздух. Пожар произошел в Шевченковском районе на улице Шулявской.

"11 января в 15:11 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в квартире на 4 этаже девятиэтажного жилого дома с распространением огня на балконы 5, 6 и 7 этажей. К сожалению, в сильно захламленной мусором квартире, где произошел пожар, спасатели нашли тела двух человек без признаков жизни", – говорится в сообщении ГСЧС.

В ходе тушения пожарные вывели на свежий воздух 9 человек из соседних квартир, которые оказались заблокированными в собственных квартирах из-за сильного задымления. Один из эвакуированных передан медикам с признаками отравления продуктами горения.

"Подразделение ликвидировало пожар в 16:12 на площади 60 кв. м. Причину трагического случая будут устанавливать правоохранители", – отметили спасатели.

