В Киеве произошел масштабный пожар в детском саду, который планируют демонтировать: OBOZ.UA узнал детали

В Киеве на ул. Дмитриевской, 66-Б, произошел масштабный пожар в помещении закрытого детского сада. Это здание городские власти передали под реновацию: на месте старого учреждения должны открыть новый детский сад (частный). Сотрудники ГСЧС после ликвидации пожара увидели признаки поджога. Однако уже в полиции выяснили: в здании проживали бездомные, которые, в нарушение техники безопасности, собирали в помещении картон и бумагу и разжигали костер.

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Об этом рассказали сотрудники собеседника в правоохранительных органах. При этом никаких причин специально устраивать пожар не было. Инвестор уже имеет разрешение на то, чтобы демонтировать существующее здание и построить на его месте новый детский сад (при этом местные власти должны проследить, чтобы это был именно детский сад, а не, например, еще один ЖК).

В конкурсе на инвестиции в строительство частного заведения еще в прошлом году победила "Торгово-транспортная фирма "Мебель". Основной вид деятельности этой компании – дошкольное образование. Владелец компании – Михаил Гросу. Он зарегистрирован в Черновцах. Ему также принадлежит частное предприятие "Лина Росса", которое занимается организацией концертной деятельности. А его дочь Алина Гросу – певица.

"Детсад №75, рассчитанный на 75 мест, уже много лет является заброшенным. Нуждается в капитальном ремонте, состоит на учете учебных заведений Киева. В свое время его планировали объединить с дошкольным учебным заведением №77. В 2013 году Киевсовет планировал включить его в "Программу восстановления работы дошкольных учебных заведений" и сделать капитальный ремонт, но этого не произошло. Здание закреплено на праве оперативного управления за управлением образования. В 2000 году появился проект строительства жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на этом участке. В 2018 году заброшенный детсад дважды горел", – говорится в информации Карты реновации.

Михаил Гросу получил право построить новый детский сад в прошлом году. Сейчас разрабатывается требуемый проект. После реконструкции детский сад станет частным.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура Киева через суд требует вернуть столичной громаде земельный участок стоимостью 27 млн грн на берегу притока озера Вырлица на улице Ревуцкого. На этой территории расположено самовольно построенное нежилое помещение общей площадью около 1700 квадратных метров.

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