Прокуратура через суд требует вернуть общине Киева земельный участок у озера Вырлица стоимостью 27 млн грн. Подробности дела

Прокуратура Киева через суд требует вернуть столичному сообществу земельный участок стоимостью 27 млн грн на берегу притока озера Вырлица на улице Ревуцкого. На этой территории самовольно построено нежилое помещение общей площадью около 1700 квадратных метров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В настоящее время открыто производство по этому делу.

"Подольская окружная прокуратура Киева через суд требует вернуть территориальной общине столицы земельный участок водного фонда стоимостью более 27 млн гривен, который находится в Дарницком районе столицы. Указанная земля находится на улице Ревуцкого на берегу притока озера Вырлица", – уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в прокуратуре, в январе 2022 года одним из частных нотариусов столицы было зарегистрировано право собственности на самовольно построенное нежилое помещение общей площадью около 1700 кв. м. Оно было возведено без разрешительных документов на самовольно занятом земельном участке водного фонда общей площадью 0,8312 га в Дарницком районе столицы. Бумаги оформили на физическое лицо.

В дальнейшем это помещение передали в собственность другому жителю города Киева. Без законных оснований он разработал документацию по землеустройству нового земельного участка, а затем сумел внести соответствующие сведения в Государственный земельный кадастр.

"Подольская окружная прокуратура обратилась в районный суд с иском об устранении препятствий во владении земельным участком надлежащим владельцем – Киевским городским советом. Судом открыто производство по делу", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве частное предприятие пыталось завладеть коммунальной землей стоимостью более 20 миллионов гривен. Для этого был построен голубятня, чтобы в дальнейшем получить участок площадью 5 тысяч квадратных метров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!