В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Днем пятницы, 16 июня, государство-террорист Россия устроила очередную массированную воздушную атаку на Украину, запустив ракеты с акватории Черного моря. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Перед этим в Воздушных силах указывали на работу ПВО и призывали граждан прятаться в укрытия.

"Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты", – написал городской глава.

Отметим, что около 10:50 в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках российскими оккупантами крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Там уточнили, что воздушные цели направляются на север страны. А уже в полдвенадцатого дня известили, что есть также угроза применения врагом баллистического вооружения – для центра, востока и запада.

Воздушная тревога в это время охватила всю Украину, а в столице около 11:45 раздались громкие взрывы. В Киевской городской военной администрации указали на работу ПВО.

"Внимание! Киев и область в укрытие. Баллистика!" – прокомментировали в Воздушных силах.

В 12:17 в Киеве и области был отбой воздушной тревоги из-за ракетной опасности со стороны РФ. Но остальная территория страны была "красной" и военные отмечали, что все еще вероятны пуски крылатых ракет с направления Новороссийска.

Отметим, что Россия уже не впервые атакует Украину ракетами в то время, как Киев посещает какая-то иностранная делегация. 16 июня в столицу прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и обсудить "мирный план". Также с ним приехали другие члены африканской "миротворческой" миссии – лидеры Замбии, Сенегала, Коморских островов, премьер-министр Египта и глава МИД Уганды. Примечательно, что уже на следующий день они планируют ехать в Москву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter написал, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины – это месседж Африке: "Россия стремится только к войне, а не к миру".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 июня силы ПВО сбили все воздушные цели, которыми Россия пыталась атаковать Киев. На подлете к столице были сбиты крылатые ракеты Х-101/555.

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