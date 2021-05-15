В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: видео с места ЧП

В Киеве в субботу, 15 мая, в жилом доме, вероятно, произошел взрыв газа. По предварительной информации, пострадал мужчина.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный" в Telegram, опубликовав видео. Как сказано в сообщении ЧП произошло на улице Вернадского, 71А.

"Только на Вернадского, 71А, в жилом доме что-то взорвалось. Предварительно, произошел взрыв газа. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС", – сказано в сообщении.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, взрыв произошел в трехкомнатной квартире, пострадал мужчина.

"Предварительно, сначала загорелся мусор, а потом взорвался газ. Вылетели окна. Пострадал владелец квартиры. Его в срочном порядке госпитализировали. На месте работают бойцы ГСЧС, полиция, медики и СОГ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе прогремел взрыв в жилом одноэтажном доме, в результате чего произошло обрушение. Из-под обломков достали двух человек, одного из которых госпитализировали.