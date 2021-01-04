У Києві з'явиться канатна дорога з трьома станціями. Проект

У Києві планують почати реалізацію проекту будівництва канатної дороги, старт можливий вже в 2021 році.

Як розповів "Сегодня" архітектор Андрій Миргородський, це буде не просто туристичний атракціон, а повноцінний елемент міського транспорту столиці.

Канатна дорога буде починатися з Поштової площі. Перша черга передбачає будівництво трьох станцій "Поштова площа", "Арка дружби народів", "Труханів острів" протяжністю 1 км.

"Поштова Площа" своїми формами буде схожа на яхту. Вона продовжує тему Річкового вокзалу і з боку річки підкреслює історичну функцію площі.

"Арка дружби народів" – проміжна, поворотна. Вона буде розташована біля оглядового майданчика на схилі, поруч з пішохідним мостом.

"Труханів острів" буде виконаний з урахуванням створення нової головної площі парку.

За словами Миргородського, концепція передбачає продовження канатки до мікрорайону Русанівка.

"У перспективі буде 8 станцій, і її довжина складе більше 5 кілометрів. Ми вивчили найскладніші напрямки для перетину річки Дніпро з точки зору чинного транспорту. Тому зробили маршрут таким, щоб вона зв'язала центр Києва не тільки з важкодоступними Трухановим островом і Гідропарком, але і районом станції метро "Лівобережна" і Русанівкою", – зазначив він.

"За допомогою нашої канатної дороги ми вбиваємо кількох зайців: запускаємо туристів і відпочиваючих на Труханів і Гідропарк, а з Русанівки і Левобережки забираємо людей в самий центр міста. Така канатна дорога в перспективі може стати новим видом транспорту для Києва", – припустив Миргородський.

Орієнтовна пропускна здатність канатної дороги – 2400 осіб на годину. Пасажирів перевозитимуть в засклених кабінах, в кожну зможе поміститися кілька людей.

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