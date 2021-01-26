В Киеве появится инсталляция к Международному дню памяти жертв Холокоста: как будет выглядеть

В Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет инсталляцию "Взгляд в прошлое".

Как рассказали в пресс-службе учреждения, она будет расположена на проспекте Победы, 10, возле Министерства образования и науки Украины.

Инсталляцию составляют два каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями. Они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Иоганнеса Геле, который осенью 1941 года в оккупированном Киеве сделал серию цветных снимков. Среди них самые известные фото Бабьего Яра, сделанные сразу после массового расстрела почти 33771 еврея 29-30 сентября. Эти кадры являются важными документами и свидетельствами ужасного преступления, которые нацисты совершили в Бабьем Яру.

Фотографии, представленные в инсталляции на проспекте Победы, были сделаны Йоганнесом Геле во время прогулки оккупированным Киевом именно на этом месте. Здесь он сделал две фотографии – друг против друга. Заглянув в вмурованные в камни объективы, можно увидеть то, что увидел и зафиксировал здесь фотограф почти 80 лет назад: тела двух неизвестных людей, убитых в трагические дни после расстрелов в Бабьем Яру, в начале нацистской оккупации города.

Образ дерева с загнутыми ветвями, использованный в инсталляции – это метафора прерванной жизни.

"Часто на еврейских кладбищах ставят мацевы в виде срубленных деревьев. Мы никогда не узнаем, как звали погибших на этой фотографии, эта связь с прошлым навсегда прервано, поэтому дерево-памятник лишен корней. Мы использовали для установки именно сухостойных дуб, который олицетворяет жизни, обрубленные смертью, – рассказывает автор инсталляции, художница и архитектор Анна Камишан.

По ее словам, цель этой инсталляции – посреди оживленной улицы хотя бы на мгновение остановить человека, который постоянно спешит по своим делам, дать ей возможность заглянуть в прошлое и почувствовать ценность и хрупкость настоящего.

Дерево, которое входит в инсталляции, также прошло термическую обработку, что делает древесину устойчивой к воздействию окружающей среды и огнестойкой. До этого в Украине не использовали технологию термообработки в печах для деревьев такого большого размера. Валуны доставили из Лезниковского карьеру. После добычи они не подвергались никакой дополнительной обработке. Это символизирует намерение не рассматривать события прошлого, а дать возможность зрителю увидеть их такими, какими они были.

По словам Анны, этот проект во многом ей – личная история.

"Вся семья по линии моего деда была убита нацистами в Харькове во время оккупации. Их расстреляли в Дробицком яру. Мой дед – единственный, кому удалось спастись тогда. Я узнала эту историю уже во взрослом возрасте. Поэтому для меня это дерево без корней – символ того, что мы не знаем нашей собственной истории".

Инсталляция на проспекте Победы в Киеве является частью серии "Взгляд в прошлое".

Четыре подобные объекты осенью 2020 уже были установлены в Бабьем Яру. Они воспроизводят вид этой территории на начало октября 1941 года, сразу после массовых расстрелов 29-30 сентября, и находятся на точно определенных с помощью 3D-моделирования точках, именно там, где немецкий фотограф их снял.

Только в течение двух дней – 29-30 сентября 1941 – в Бабьем Яру нацисты расстреляли почти 34 тысяч евреев. Всего в ходе оккупации погибло от 70 до 100 000 человек, в том числе, эти двое мужчин, теперь можно увидеть через монокуляры на проспекте Победы. Эти и другие снимки, сделанные Геле, являются единственными фотосвидетельствами трагедии Бабьего Яра. Геле также сделал серию фотографий в Киеве, Лубнах и Харькове. Гамбургский институт социальных исследований впервые показал кадры его пленки на выставке в 1990-х.

Анна Камишан – директор департамента концептуальных разработок и исследовательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", автор инсталляции "Взгляд в прошлое" на проспекте Победы в Киеве. Работала в центре современного искусства Ротор в Граце (Австрия), была куратором ряда художественных и архитектурных проектов, в том числе, выставочного проекту Миланского Триеннале. Окончила художественный колледж им. Ивана Труша во Львове, архитектурный университет в Харькове, изучала философию и социальную теорию в Манчестерском университете. Выпускница междисциплинарного Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". В Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" вместе с командой занимается глубинным исследованием территории Бабьего Яра и проектам по ее развитию.