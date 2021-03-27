В Киеве посреди дороги образовалась огромная яма. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Кияни
1 минута
10,1 т.
В Киеве посреди дороги образовалась огромная яма. Фото и видео

В Святошинском районе Киева 27 марта прямо посреди дороги образовалась огромная яма.

Инцидент произошел на улице Жмеринская 10, сообщается в Telegram-канале патрульной полиции столицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве на дороге образовалась яма.

Правоохранители отметили, что это спровоцировало осложнение движения транспорта.

Яма появилась на дороге на улице Жмеринская.

"На улице Жмеринская 10 – аварийный участок дороги. Движение осложнено от Кольцевой дороги", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел на улице Жмеринская.

На опубликованных кадрах видно, что глубина ямы не менее 1,5 м. Причина ее появления пока неизвестна.

Telegram патрульной полиции Киева.

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