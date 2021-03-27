У Києві посеред дороги утворилася величезна яма. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кияни
1 хвилина
10,3 т.
У Києві посеред дороги утворилася величезна яма. Фото та відео

У Святошинському районі Києва 27 березня прямо посеред дороги утворилася величезна яма.

Інцидент стався на вулиці Жмеринська 10, повідомляється в Telegram-каналі патрульної поліції столиці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Києві на дорозі утворилася яма.

Правоохоронці зазначили, що це спровокувало ускладнення руху транспорту.

Яма з'явилася на дорозі на вулиці Жмеринська.

"На вулиці Жмеринська 10 – аварійна ділянка дороги. Рух ускладнено від Кільцевої дороги", – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на вулиці Жмеринська.

На опублікованих кадрах видно, що глибина ями не менше 1,5 м. Причина її появи поки невідома.

Telegram патрульної поліції Києва.

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