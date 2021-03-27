У Києві посеред дороги утворилася величезна яма. Фото та відео

У Святошинському районі Києва 27 березня прямо посеред дороги утворилася величезна яма.

Інцидент стався на вулиці Жмеринська 10, повідомляється в Telegram-каналі патрульної поліції столиці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Правоохоронці зазначили, що це спровокувало ускладнення руху транспорту.

"На вулиці Жмеринська 10 – аварійна ділянка дороги. Рух ускладнено від Кільцевої дороги", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що глибина ями не менше 1,5 м. Причина її появи поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі каналізаційний люк накрили дерев'яним помостом, на який встановили унітаз.