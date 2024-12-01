В Киеве после 30 лет строительства открыли Подольско-Воскресенский мост: но есть нюанс

В Киеве 1 декабря открыли движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через Днепр, который соединил Подол с левобережными районами – Воскресенко и Радужный массив. Грузовики смогут ездить по мосту только после окончательной достройки сооружения. Объект строят уже 30 лет, при этом срок эксплуатации составляет около 50 лет.

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Об открытии Подольско-Воскресенского моста сообщил мэр Киева Виталий Кличко. А некоторые нюансы его эксплуатации рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

"С сегодня Подольским мостовым переходом поехали легковые авто и городской пассажирский транспорт общего пользования. Теперь на мост можно заехать: с правого берега – с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать на ул. Петра Вершигоры; с левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры , выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую", – сообщил Кличко.

Городской глава столицы также уточнил, что маршрут пролегает и по новому туннелю, который соединяет Подольско-Воскресенский мост со съездом на ул. Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Таким образом теперь добраться из Троещины в центр города можно гораздо быстрее.

"Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым", - добавил Кличко.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, Подольский мостовой переход после завершения строительства сможет принимать в десятки раз больше автомобилей.

"Он еще полностью не достроен, поэтому мы подпитываем его боковыми заездами с улиц Петра Вершигоры и Центральной Садовой", - сказал чиновник.

По его словам, срок эксплуатации моста составляет около 50 лет. При этом мостовой переход нуждается в значительных средствах, чтобы запустить прямой заезд с Подола.

Как известно, Подольско-Воскресенский мост фактически начали возводить еще в 1993 году, однако остановили из-за нехватки средств. Работы на мосту возобновились с 2003 года. После этого из-за нехватки финансирования строительство неоднократно останавливалось, а дата открытия откладывалась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали о введении новых автобусных маршрутов, которые с 1 декабря будут курсировать по Подольскому мостовому переходу из жилых массивов Троещина и Воскресенка.

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