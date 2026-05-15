В Киеве планируется капитальный ремонт перегонного тоннеля между станциями 'Тараса Шевченко' и 'Почайна', – Кличко

Столица разработала план осуществления капитального ремонта перегонного тоннеля между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна". Тоннели на этом участке построены в 1978–1980 годах в сложных гидрогеологических условиях. По результатам обследований подтверждена необходимость проведения планового капитального ремонта для обеспечения их дальнейшей надежной эксплуатации.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"На сегодня разработали проектную документацию на проведение планового капитального ремонта перегонного тоннеля по 1 пути между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна" Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена. Осуществили комплексную государственную экспертизу, получили положительный экспертный отчет. Согласно проекту, общий комплекс подготовительных и строительных работ продлится до 23 месяцев", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что проектная документация разработана с учетом современных строительных решений. В частности, и с использованием специального оборудования и установки современной системы мониторинга технического состояния тоннеля.

"Работы будут продолжаться поочередно на 3-х строительных площадках, которые находятся в пределах плотно проложенных инженерных сетей и коммуникаций различного назначения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализационные коллекторы, кабельные линии связи)", – сообщил мэр Киева.

Кличко добавил, что проект капремонта предусматривает комплекс инженерных мероприятий. В частности, укрепление грунтов; ремонт конструкций тоннеля и элементов верхнего строения пути; установление современных систем мониторинга технического состояния сооружения. Часть работ планируют выполнять с поверхности земли путем разработки котлована. Это также будет предусматривать перенос и перекладывание инженерных сетей.

"Сейчас прорабатывают 2 возможных варианта проведения ремонта. Первый – без изменений в движении поездов, с раскрытием котлована, снятием нагрузки и возвращением сооружения к проектным параметрам. Второй – с возможным временным изменением в организации движения поездов (ориентировочно до 5 месяцев). В частности – с увеличением продолжительности ночного "окна" и корректировкой графика в выходные дни. И отмечу, что участок находится под постоянным наблюдением специалистов метрополитена. Безопасность движения поездов и безопасности пассажирских перевозок обеспечена", – отметил Кличко.