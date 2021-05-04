В Киеве парень курил прямо в вагоне метро. Видео

В киевском метро заметили парня, который курил прямо в вагоне. Также он показывал в камеру неприличные жесты рукой.

Соответствующее видео опубликовало издание "Сегодня" в Telegram. Инцидент произошел во вторник, 4 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах запечатлено, как парень стоит в вагоне метро с сигаретой в руке и курит. Когда он заметил, что его снимают, то показал неприличный жест рукой в камеру снимающему.

Как отметили авторы видео, подкурить ему согласились несколько пассажиров, ехавших рядом.

"Реалии киевского метро. Подкурили сигарету парню, к слову, рядом сидящие пассажиры", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео с курящими в вагоне киевского метро подростками. Его разместил один из "героев" ролика. Позднее, девушка, которая была причастна к этому инциденту и хвасталась этим в сети, решила не извиняться за свой поступок. Наоборот, она заявила, что это событие принесло ей популярность.

Она отметила, что ее абсолютно не волнуют обсуждения. Распространение ролика, на котором она нарушила правила пользованиями метрополитеном, киевлянка назвала "инструкцией по получению популярности".

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские нашли и задержали парня и девушку, которые курили в поезде метрополитена Киева. Нарушителями оказались 21-летняя и 24-летний киевляне