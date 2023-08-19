В Киеве отремонтировали дорогу по улице Б. Хмельницкого от Крещатика до Владимирской

В столице закончили ремонт участка дороги по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до улицы Владимирской. Сегодня, 19 августа, в 23:30 будет возобновлено движение транспорта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В общей сложности на этом участке отремонтировали почти 9,3 тыс. кв. м. гранитного мощения. Все работы выполнили в рамках эксплуатационного содержания. Дорожники ликвидировали многочисленные проседания, колейность и другие неровности покрытия", – отметил Кличко.

Для удобства пешеходов на обновленном участке улицы обустроили дополнительный наземный переход у станции метро "Театральная". Этот и другие переходы вымостили из контрастной красно-белой брусчатки, которая служит вместо обычной разметки, добавил мэр столицы.