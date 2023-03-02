В Киеве обустроят еще пять пожарных постов с круглосуточным дежурством, – Кличко

В Киеве обустроят еще пять пожарных постов с круглосуточным дежурством личного состава и техники. Для этого Киевсовет внес сегодня соответствующие изменения в городскую целевой программу обеспечения готовности к действиям по назначению территориальной подсистемы города Киева Единой государственной системы гражданской защиты на 2020-2023 годы.

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Об этом по итогам заседания Киевского городского совета заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Особо остро вопрос создания новых пожарных постов встал с началом широкомасштабного вторжения России. Нагрузка на наших пожарных и спасателей велика, потому что они должны оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, в частности, ликвидировать последствия ракетных обстрелов и атак дронами на критическую инфраструктуру и жилые дома города. Поэтому сегодня мы откорректировали городскую целевую программу гражданской защиты, чтобы начать строительство пяти пожарных депо в Киеве. В нынешних условиях это очень важно и поможет усилить безопасность нашего города", – отметил Кличко.

В частности, дополнительные пожарные посты планируют устроить с учетом имеющихся в наличии пожарных ДЭПО и ориентировочного радиуса (3 км) обслуживания одним подразделением в пяти районах столицы. Такое решение поможет усилить защиту киевлян и гостей столицы от пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, за время широкомасштабной войны Киев привлек помощь и получил от иностранных партнеров 36 современных пожарных авто. 2 из них в декабре город отправил в Харьков, который подвергается постоянным обстрелам.

Пожарно-спасательные подразделения столицы ежегодно совершают более 10 тысяч выездов, ликвидируют более 5 тысяч пожаров и 500 аварий, спасают жизнь и здоровье 400 жителей столицы. Ежедневно в Киеве осуществляют более 30 выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.