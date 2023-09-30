В Киеве обрушился Дегтяровский мост: момент падения попал на видео

В Киеве на Шулявке упал мост на Дегтяревском путепроводе, стоимость реконструкции которого составляет почти в миллиард гривен. Момент обрушения пролетов недостроенного моста попал на камеру видеорегистратора.

Кадры произошедшего во время ремонтных работ чрезвычайного происшествия опубликовал один из столичных Telegram-каналов. В КГГА падение нескольких пролетов моста подтвердили и заверили, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

"На ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — во время монтажа произошел обвал балок. Причины выясняют специалисты, которые уже на месте. Также на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации жертв" и пострадавших нет"", – отметили в КГГА, пообещав впоследствии обнародовать больше информации.

Видео дня

Момент ЧП зафиксировала камера видеорегистратора на одном из оказавшихся рядом с мостом автомобилей. На видео видно, что на Дегтяревском мосту продолжаются работы. Однако в какой-то момент он просто рухнул на трассу.

Масштабная реконструкция Дегтяревского путепровода стартовала в июле, работы планировали завершить до конца 2023 года. После реконструкции ширина моста должна была увеличиться с 28 м до 40 метров. На дополнительной площади намеревались разместить велосипедные дорожки и комфортные пешеходные тротуары.

Стоимость реконструкции путепровода составляет 920 млн грн.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко ответил на упреки в ремонте мостов в Киеве. Он заявил, что комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная при Совете национальной безопасности обороны Украины, имеет претензии только к киевским властям. В частности, по его словам, центральные власти продолжают "искать поводы для манипуляций и дискредитации" руководства столицы.

По его словам, городские власти в Киеве занимаются "ежедневной работой, а не картинкой и хайпом на публику".