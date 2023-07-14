'Это ежедневная работа, а не картинка и хайп на публику': Кличко ответил на упреки о ремонте мостов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на критику относительно ремонта мостов в столице. Он заявил, что комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная при Совете национальной безопасности обороны Украины, имеет претензии только к киевским властям.

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Об этом Кличко написал в своем Facebook 14 июля. В частности, по его словам, центральные власти продолжают "искать поводы для манипуляций и дискредитации" руководства столицы.

"За неделю Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная решением СНБО, решила собрать информацию о состоянии 28 тыс. мостов по всей Украине! Сейчас комиссия получила данные о почти 22 500 искусственных сооружениях. В публичной плоскости претензии звучат только к Киеву…" – отметил мэр.

Он добавил, что цель чиновников – "быстро подогнать цифры, не распространяясь об объективной ситуации".

Кличко напомнил, что находящийся в аварийном состоянии мост Патона два года назад, по настоянию правительства, был передан для ремонта в проект "Велике будівництво", чтобы работы начались как можно скорее.

"Город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Что вдруг открыли для себя должностные лица, которые хорошо знают, кто сейчас действительно ответственный за обновление моста Патона, – непонятно", – заявил городской голова.

В свою очередь перестройка аварийного моста Метро стоит по меньшей мере 500 млн евро по оценкам специалистов ЕБРР, с которыми были договоренности о финансировании.

С началом вторжения совместные с европейскими партнерами проекты поставлены на паузу, однако власти Киева разрабатывают проект первоочередных противоаварийных работ и планируют начать обновление моста Метро в 2024 году.

"Чтобы разгрузить и закрыть на ремонт городов Метро, мы делаем все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенского мостового перехода. Работы там продолжаются. Несмотря на обыски, блокирование счетов – то есть попыток остановить работы", – рассказал Кличко.

Всего через Днепр в Киеве проложены восемь мостов, включая пешеходный на Труханов остров. В настоящее время продолжается ремонт Северного моста. А на Южном мосту заменяют деформационные швы, работы планируется завершить до конца лета, сообщил мэр.

Он добавил, что также идет капитальный ремонт на 5-ти искусственных сооружениях и текущие работы – на 6-ти объектах. С 2018 по 2022 год в Киеве провели ремонты на 23 мостовых сооружениях.

В свою очередь Дарницкий мост находится на балансе Мининфраструктуры. В Киеве надеются, что его введут в эксплуатацию, поскольку более 20 лет объект находится в незавершенном состоянии. По словам Кличко, несколько лет мэрия просила передать мост на ее баланс, однако этого не произошло.

"Недавно открыли съезды с моста, но он, подчеркну, до сих пор остается объектом незавершенного строительства, потому что в эксплуатацию не введен. Нет на этом мосту также и полноценных пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек. Если мы действительно решаем проблему мостов – это ежедневная работа, а не картинка и хайп на публику. Предоставляйте людям объективную и полную информацию, уважаемая Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений", – призвал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Кличко пообещал, что 2024 году в Киеве планируется начать противоаварийные работы на мосту Метро. Также ожидается реконструкция моста Патона.

– Через несколько месяцев в столице планируют открыть движение по Подольскому мостовому переходу. Его строительство неоднократно останавливалось, поэтому дата открытия откладывалась.

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