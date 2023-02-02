В Киеве обнаружили три загадочных подземных хода, ведущих в Софийский собор. Фото

Ученые обнаружили три неизвестных подземных хода, которые ведут в Софиевский собор. До этого момента эти пути не изучались.

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Об этом сообщил первый заместитель гендиректора, главный реставратор Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко. В настоящее время в соборе продолжаются ремонтные работы, несмотря на военные действия.

Во процессе проведения реставрационных процедур на территории Национального заповедника "София Киевская" археологи исследуют таинственные подземные ходы.

"Мы запланировали там обустроить Музей археологии заповедника, ведь есть очень богатая археологическая коллекция артефактов. Там очень красивая архитектура и подвал находится ниже уровня земли – это будет интереснейшим объектом для туристов", — рассказывает сайту Вадим Кириленко.

В подземном помещении Трапезной церкви – памятника архитектуры восемнадцатого века, исследователи смогли обнаружить оголовка подземных ходов, ранее никогда не были замечены.

"Мы решили все три подземных хода открыть – приступили к работе. Более того, истории почти ничего не известно об этих подземных ходах. Поработав в архивах, выяснили, что когда в 19 веке Трапезную церковь достраивали, эти подземные ходы уже тогда были завалены землей, их никто не исследовал, и куда они ведут – неизвестно. Хотя в свое время мы проводили биолокацию территории заповедника и локатор показывает, что один из этих трех ходов ведет в Софийский собор. Знаем, что глубина этого хода в шести метрах от уровня земли. При этом подземный ход обложен кирпичом и проложен под углом. Одно из предположений, подтвержденное биолокацией, расположенной где-то под Софийским собором, на глубине 9 метров, является какая-то виртуальная камера. Что это такое – пока остается загадкой", – рассказывает нам Вадим Кириленко.

Цель ученых – найти эти ходы и изучить их, а после дойти по ним до конца.

"Сейчас в подвале работают археологи. Работы много – это настоящий Клондайк для ученых, ведь подвал завален бытовым мусором 18 и 19 века. Находим массу интересных материалов, показывающих быт киевлян того времени. Тогда не было свалок – все просто выбрасывалось и затрамбовывалось землей. Находим разные предметы быта, например, старинную посуду. Любопытного очень много. Процесс исследования продолжается и впереди много интересного", — интригует Вадим Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, София Киевская оказалась в ТОП-5 инстаграммых объектов, которые входят в Всемирное наследие ЮНЕСКО. Столица Украины заняла четвертое место.

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