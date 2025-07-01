В Киеве неизвестные похитили сакуры из сквера памяти погибших журналистов: все подробности

В киевском сквере, который расположен в Подольском районе на улице Западинской, похитили сакуры. В этом месте недавно высадили 70 деревьев в честь погибших журналистов, два из которых похитили неизвестные.

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Об этом сообщили в КП СЗН Подольского района. Информацию об инциденте передали полиции.

Высаженные в сквере деревья являются символами памяти о журналистах, которые отдали жизнь за то, чтобы мир знал правду о войне в Украине.

В коммунальном предприятии отметили, что эта кража является пренебрежением к памяти павших медийщиков, а также к обществу и совместной работе.

Коммунальщики призвали всех, кто может помочь расследованию, обратиться к правоохранителям.

Озеленение сквера состоялось всего две недели назад. Тогда было высажено 30 сакур и 40 яблонь при поддержке корпорации TERWIN.

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