В Киеве накрыли подпольную типографию по производству липовых CОVID-сертификатов. Фото

В Киеве разоблачили работу нелегальной типографии, которая производила фальшивые результаты тестов на коронавирус и сертификаты вакцинации. Процесс курировал гражданин Болгарии.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора и в отделе коммуникации Киевской городской прокуратуры в пятницу, 12 ноября. Как говорится, злоумышленник действовал не самостоятельно. К "схеме" он привлекал врача и знакомых.

Она заключалась в том, что в систему HELSI врачом вносились данные о якобы проведении вакцинации против COVID-19, в результате чего сертификат генерировался в приложении Дія.

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Кроме того, заказчикам поддельных документов службами такси или курьерами доставлялись бумажные сертификаты и результаты ПЦР-тестов. Стоимость фальсифицированного сертификата составила 450 долларов.

В ходе обысков правоохранители обнаружили базу заказчиков подделок, она насчитывает 11 500 человек. Все они, вероятно, могли получить фальшивые тесты или прививочные документы.

Кроме того, в ходе оперативных действий полицейскими были изъяты печати медицинских учреждений, банковские карты и большое количество ложных документов, касающихся COVID-19.

Следственные действия по этому делу продолжаются. В настоящее время решается вопрос о сообщении лицам, причастным к преступной схеме, о подозрении и избрании мер пресечения.

Такие действия злоумышленников подпадают под ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ждет украинцев, которые решили приобрести липовые COVID-сертификаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что примерно 10% COVID-сертификатов в Украине являются сомнительными. Граждане сознательно отказываются от прививок против коронавируса и делают выбор в пользу поддельных документов.