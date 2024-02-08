В Киеве на парковке ТРЦ автомобиль наехал на женщину: потерпевшая скончалась, полиция открыла уголовное производство

Трагический инцидент произошел в четверг, 8 февраля, в Дарницком районе столицы. В один микроавтобус наехал на пожилую женщину на парковке одного из торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщают столичные правоохранители в Telegram. Отмечается, что на место происшествия выезжали следователи по расследованию ДТП из главка полиции.

Смертельное событие произошло днем, 8 февраля, примерно в 13:30. Шофер микроавтобуса Renault, выезжая задним ходом с территории парковки, наехал на женщину. Столичная жительница, 1956 года рождения, получила тяжелые несовместимые с жизнью травмы. Название ТРЦ не уточняется.

"Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований. Это ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего", – сообщили в полиции и отметили, что после прохождения драгера оказалось, что водитель был трезв.

В ведомстве подчеркнули, что санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. В полиции устанавливают все обстоятельства смертельного инцидента.

Ранее стало известно, что в среду, 7 февраля, в столице произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна машина загорелась, есть пострадавший. Отмечается, что BMW столкнулся с другой машиной, которая ехала на большой скорости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 5 февраля, на трассе Киев – Чернигов произошла авария с участием трех легковушек, тягача и грузовика. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового авто задремал за рулем.

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