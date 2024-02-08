В центре Киева в результате ДТП загорелся BMW: пострадавший. Видео

В Киеве в среду, 7 февраля, на бульваре Тараса Шевченко произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна машина загорелась, предварительно есть пострадавший.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на бульваре Тараса Шевченко. К счастью неподалеку были неравнодушные граждане, которые помогли достать водителя и пассажира из BMW, практически сразу после столкновения загоревшегося. На месте работали все службы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что BMW столкнулся с другой машиной, которая ехала на большой скорости.

Напомним, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 4 февраля, на улице Героев Днепра автомобиль Ford Mustang на скорости выехал на встречную полосу и протаранил Ford Mondeo. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 7-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 5 февраля, на трассе Киев – Чернигов произошла авария с участием трех легковушек, тягача и грузовика. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового авто задремал за рулем.

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