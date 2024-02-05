Водитель грузовика задремал за рулем: в Киевской области произошла авария с участием 5 авто. Фото

В Киевской области в понедельник, 5 февраля, на трассе Киев – Чернигов произошла авария с участием трех легковушек, тягача и грузовика. По предварительной информации, ДТП случилось из-за того, что водитель грузового авто задремал за рулем.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушителя составил админпротокол и выписали ему штраф.

"Сегодня, около 6:00, полицейские получили вызов о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 58 км автодороги Киев – Чернигов. На месте ДТП инспекторы обнаружили 5 транспортных средств с механическими повреждениями: легковые автомобили Mercedes-Benz C 220, ВАЗ 2106 и Audi A4, а также тягач Scania R420 с полуприцепом и грузовик Mercedes-Benz Atego", – рассказали правоохранители.

В полиции отметили, что, к счастью, ни один участник ДТП повреждений не получил. Во время составления схемы аварии водитель грузовика Mercedes объяснил, что был не внимателен и не следил за дорожной обстановкой, поскольку задремал за рулем. На нарушителя составил админпротокол за нарушение ПДД, что привело к автопроисшествию.

Напомним, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 4 февраля, на улице Героев Днепра автомобиль Ford Mustang на скорости выехал на встречную полосу и протаранил Ford Mondeo. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 7-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, под Киевом на Гостомельском шоссе в воскресенье, 4 февраля, маршрутный автобус сбил женщину-пешехода. От полученных травм потерпевшая погибла на месте ДТП.

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