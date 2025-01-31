В Киеве на Оболони упали обломки БПЛА: появились фото последствий

В Киеве во время российской дроновой атаки в ночь на 31 января был уничтожен ряд вражеских целей. В Оболонском районе обломки сбитого беспилотника разбили окна одной из квартир.

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Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На Оболони в результате падения обломков БПЛА – разбитое стекло и повреждения балкона в одной из квартир в многоэтажке. Спасатели и медики на месте", – написал он.

Со своей стороны глава Оболонского РВА Кирилл Фесик опубликовал фото поврежденного имущества киевлян.

Он отметил, что на месте события оперативно работают экстренные службы – ликвидируют последствия и фиксируют нанесенные повреждения.

"К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет, равно как и значительных разрушений или возгораний", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки 29 января обломки "Шахеда", начиненного шрапнелью, упали на путь метрополитена, которым осуществляется выдача вагонов в Дарницком депо. Повреждения получили служебное помещение охраны, ограждение.

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