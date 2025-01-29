Киев ночью атаковали дроны, начиненные шрапнелью: в КГГА рассказали подробности. Видео

Ночью среды, 29 января, страна-террорист РФ атаковала Киев дронами, начиненными шрапнелью. Обломки одного из БпЛА упали у здания проходной Дарницкого депо

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Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает Телеканал Киев. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Обломки сбитого "Шахеда" упали на путь метрополитена, по которому производится выдача вагонов. Повреждено служебное помещение охраны, ограждение депо. Враг ведет коварные атаки, заряжая "Шахеды" шрапнелью – мы можем это видеть на месте происшествия, где все иссечено мелкими металлическими осколками", – подчеркнул Кандибор.

Он подчеркнул, что если бы в момент падения обломков дрона рядом проезжали вагоны метро, "могли бы быть жертвы среди людей".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января российские кафиры атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА у станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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