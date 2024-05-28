В Киеве мужчина нашел на набережной Днепра пакет с вероятной взрывчаткой. Подробности и фото

В Киеве во время отдыха у реки Днепр мужчина обнаружил пакет с, вероятно, взрывчаткой. На место происшествия вызвали пиротехников.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал

"Киевлянин обнаружил вероятную взрывчатку на набережной Днепра. На линию 112 позвонил по телефону мужчина и сообщил, что во время отдыха у реки в Дарницком районе обнаружил пакет с опасным предметом. Патрульные быстро прибыли на место, огородили находку и вызвали взрывотехников и следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в лесу села Залесье Киевской области была обнаружена граната Ф-1 на растяжке, которую покинули российские оккупанты. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Липовка Киевской области во вторник, 21 мая, возле местного кладбища обнаружили противотанковую мину. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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