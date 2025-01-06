В Киеве младенца бросили в запертой квартире: полиция разыскивает несовершеннолетнюю мать. Фото

В воскресенье, 5 января, в столице произошло чрезвычайное происшествие. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение матери, которая покинула своего годовалого ребенка в запертой квартире.

Видео дня

Об этом сообщает полиция Киева. Уже начато уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

"Сообщение о замкнутом в квартире ребенка поступило сегодня ночью в Днепровское управление полиции. Ювенальные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, услышали за дверью квартиры детский плач, однако дверь никто не открывал. Следовательно, правоохранители вызвали службу КАРС, чтобы открыть двери помещения", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в квартире находился младенец, находившийся в критическом состоянии. Больше никого из взрослых в доме не было. Врачи госпитализировали малыша, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время личность матери ребенка установлена. Это 16-летняя девушка, последний год проживающая в столице. Полицейские в настоящее время принимают все необходимые меры по установлению ее местопребывания, а также устанавливают родственников несовершеннолетней.

По данному факту начато уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева вечером 5 января вспыхнула квартира в многоэтажном доме. Два человека погибли, еще один пострадал.

Кроме того, на въезде в Киев вечером в воскресенье, 5 января, произошло два дорожно-транспортных происшествия на Берестейском шоссе. В связи с этим движение в направлении центральной части столицы было затруднено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!