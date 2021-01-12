В Киеве Мегамаркет решил полностью игнорировать локдаун. Фото

Мегамаркет в Киеве, несмотря на временно запрещенную продажу отдельных групп товаров из-за введенного с 8 января локдауна, игнорирует ограничения.

Соответствующие фотографии опубликовал столичный Telegram-канал, отметив, что магазин находится в Соломенском районе на улице Сурикова.

"Делимся с вами замечательным местом, где можно провести время с семьей и друзьями, а так же приобрести, кроме продуктов и средств гигиены, носки, колготки и даже посуду", – говорится в сообщении.

Отметим, "Эпицентр" в Киеве во время локдауна собирает возле гипермаркета желающих сделать покупки. Покупатели не придерживаются социальной дистанции, не все надевают маски, а некоторые развлекаются, делая селфи на фоне толпы. Чаще всего нарушают люди старшего возраста.

Другие магазины также идут на разные ухищрения, чтобы торговать товарами, продажа которых временно запрещена.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в последний день перед зимним локдауном, 7 января, люди устроили массовые гулянья. Украинцы пошли развлечься в торговые центры страны.