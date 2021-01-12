У Києві Мегамаркет вирішив цілком ігнорувати локдаун. Фото

Мегамаркет в Києві, незважаючи на тимчасово заборонений продаж окремих груп товарів через введений з 8 січня локдаун, ігнорує обмеження.

Відповідні фотографії опублікував столичний Telegram-канал, зазначивши, що магазин знаходиться в Солом'янському районі на вулиці Сурікова.

"Ділимося з вами чудовим місцем, де можна провести час з сім'єю і друзями, а також придбати, крім продуктів і засобів гігієни, шкарпетки, колготки і навіть посуд", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, "Епіцентр" у Києві під час локдауну збирає біля гіпермаркету бажаючих зробити покупки. Покупці не дотримуються соціальної дистанції, не всі надягають маски, а деякі розважаються, роблячи селфі. Найчастіше порушують люди старшого віку.

Інші магазини також йдуть на різні хитрощі, щоб торгувати товарами, продаж яких тимчасово заборонена.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в останній день перед зимовим локдауном, 7 січня, люди влаштували масові гуляння. Українці пішли розважитися в торгові центри країни.