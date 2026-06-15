В Киеве для тушения пожаров после российской атаки задействовали вертолеты. Фото

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора России устроила комбинированную атаку на Киев. В результате обстрела в нескольких районах столицы зафиксированы пожары, а также разрушения и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

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На месте ударов находятся все экстренные службы, а для тушения пламени спасатели задействовали вертолеты. Кадры работы одного из них зафиксировал корреспондент OBOZ.UA.

Каковы последствия вражеской атаки на столицу

По предварительным данным, в результате массированной российской атаки на Киев погибли четыре человека, еще несколько десятков горожан получили ранения, среди них двое детей. В столице продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий ударов.

Главные истории дня

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район, где зафиксированы многочисленные пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Также произошло попадание в девятиэтажный жилой дом, повреждена жилая застройка и зафиксировано сильное задымление подъездов.

В Соломенском районе удар пришелся по девятиэтажному дому. Спасатели потушили пожар и эвакуировали 15 жителей, среди которых были двое детей.

В Деснянском районе после попадания в многоэтажный жилой дом возник пожар. Кроме того, в результате падения обломков были разрушены три частных дома, произошли возгорания на открытых территориях и возле учебных заведений.

В Дарницком районе обломки вызвали пожары в частном секторе.

В Печерском районе поврежден 17-этажный жилой дом, где также возникло возгорание. Отдельно сообщается о пожарах на территории Киево-Печерской лавры после двойного удара.

В Шевченковском районе вспыхнул пожар на территории овощного рынка, повреждены нежилые постройки, торговые объекты и восьмиэтажный жилой дом.

В Голосеевском районе огонь охватил многоэтажку, складские и инфраструктурные объекты. В Святошинском районе пострадала жилая застройка, а в Днепровском районе в результате падения обломков поврежден частный дом.

Напомним, в ночь на 15 июня страна-агрессор нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки погибли четыре человека, пострадали десятки горожан. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады, по состоянию на утро, работали примерно в 50 местах.

Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар. После атаки из собора оперативно эвакуировали религиозные святыни и музейные ценности.

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