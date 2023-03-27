В Киеве будут выплачивать стипендию выдающимся спортсменам: кто может претендовать

Выдающимся спортсменам, чьи достижения способствуют утверждению международного авторитета Киева как спортивной столицы европейского государства, ежегодно будут присуждать стипендию Киевского городского головы. В этом году конкурсная комиссия, созданная Департаментом молодежи и спорта, присудила стипендию 88 таким спортсменам.

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Соответствующие распоряжения подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Выдвигать претендентов на получение стипендии могут физкультурно-спортивные общества и ведомства, федерации по видам спорта и федерации лиц с инвалидностью города Киева.

Претендентами могут быть спортсмены и спортсмены с инвалидностью, являющиеся гражданами Украины и членами сборных команд Киева, а также те, кто в течение предыдущих двух лет:

– занял с первого по десятое места на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира по олимпийским видам спорта и с первого по шестое места на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта;

– занял с первого по третье места на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта и первое место на чемпионатах Европы по неолимпийским видам спорта;

– получил лицензию на право представлять страну на летних или зимних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх согласно официальным протоколам соревнований.

Каждый год планируется присуждать выдающимся спортсменам не более 100 таких стипендий. Выплачивать стипендии ежемесячно в размере четырех прожиточных минимумов на одно трудоспособное лицо.