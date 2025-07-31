В Киеве 1 августа объявили Днем траура по жертвам кровавой атаки РФ

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве Днем траура по жертвам российского массированного обстрела, который произошел в ночь на 31 июля. По данным ГСЧС на 16:30, вражеская атака убила 11 мирных жителей.

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Соответствующее объявление в четверг сделал мэр Виталий Кличко. Городской голова написал в Telegram, что решение принято, чтобы почтить память погибших.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности", – сообщил он.

Кроме этого, 1 августа в городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

Обстрел столицы начался вечером 30 июля с дроновой атаки, утром враг также применил крылатые ракеты. Именно Киев был основной целью обстрела, но пострадали также Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир в очередной раз увидел российский ответ на призывы Украины, Европы и Соединенных Штатов к миру. Глава государства констатировал, что при таком отношении РФ мир без силы невозможен.

Известно об 11 погибших в столице, среди которых ребенок. Это шестилетний Матвей Марченко из Святошинского района. Мальчик занимался каратэ, имел двух братьев, среди которых был самым младшим.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг во время этой атаки применил 317 средств воздушного нападения, в том числе 309 "Шахедов" (и беспилотников-имитаторов) и восемь крылатых ракет "Искандер-К". Силы ПВО сбили три ракеты и обезвредили 288 БПЛА.

Начальник управления коммуникаций командования ВС Вооруженных сил Юрий Игнат пояснил: "Искандер-К" не менее опасны, чем баллистические "Искандер-М", из-за короткого времени подлета и использования на сверхнизких высотах. Эти особенности делают указанные ракеты малозаметными для противовоздушной обороны.

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