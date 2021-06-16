В КГГА показали, как идет реконструкция сооружений Бортнической станции аэрации. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кияни
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В КГГА показали, как идет реконструкция сооружений Бортнической станции аэрации. Фото

В Киеве продолжают реконструировать дюкерные переходы через реку Днепр, которыми сточные воды правобережной части Киева транспортируются на Бортническую станцию аэрации (БСА). Реконструкция позволит увеличить пропускную способность и надежность трубопроводов, проходящих под дном реки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета. Отмечается, что работы продолжаются при поддержке городских властей совместно с ЗАО "АК "Киевводоканал".

Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время инспекции работ на дюкерных переходах в среду, 16 июня, проект является важной составляющей комплекса работ реконструкции БСА, который осуществляется в Украине в рамках межправительственного соглашения с Японией.

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По его словам, работы продолжаются по согласованному графику.

"Проект реконструкции Бортнической станции аэрации – один из крупнейших межправительственных проектов Украины в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого Украина выполняет все условия, в том числе и такие сопутствующие проекты, как замена дюкеров. Под рекой проложено 7 таких дюкеров диаметром 1,4 м, перекачивающие сточные воды с правой части города на БСА. Часть из них проработала более 30 лет, а часть – более 50 лет. Их длина достигает почти 1 км. Они требовали реконструкции, ведь нам необходимо обеспечить надежную и безопасную транспортировку стоков на станцию, на которой планируют масштабную реконструкцию", – отметил Петр Пантелеев.

Пантелеев провел инспекцию на месте
Заказчиком проекта выступает – ЗАО "АК "Киевводоканал"

Заместитель главы КГГА отметил, что в рамках проекта реконструкции БСА осуществляется строительство новой насосной станции первого подъема, которая будет собирать почти половину канализационных стоков столицы для последующей их транспортировки на очистные сооружения Бортнической станции аэрации; реконструкция дюкерных переходов; разработан проект реконструкции иловых полей; усовершенствован процесс удаления органических соединений на БСА; реконструировано 4 нити стальных виадуков и др.

Реконструкция сооружений продолжается

На проведенные работы направлено около 700 млн грн средств государственного и городского бюджетов, а также средств инвестиционной программы "Киевводоканала". Таким образом, Украина выполнила все зависящие от нее условия и обязательства.

Пантелеев также сообщил, что находятся на финальной стадии переговоры с японской компанией, участвующей в конкурсе, по снижению стоимости работ. Этот этап предшествует уже непосредственно заключению соглашения и начала строительных работ. Следует отметить, что по условиям международного конкурса участником может быть только японская компания.

Павел Пантелеев

"Все участники процесса прилагают усилия, чтобы ускорить реализацию проекта, завершить длительную организационную часть и приступить непосредственно к строительным работам, несмотря на влияние пандемии COVID-19. Однако мы не можем нарушать международные процедуры и требования, это негативно повлияет на проект, а не ускорит его. Основная задача – сконцентрироваться вокруг финальной стадии, поскольку речь идет о сверхмасштабных проект, который направлен не только на техническое усовершенствование станции, но и на улучшение ее экологической составляющей. Ведь Киев ежесуточно производит 700-750 тысяч кубометров сточных вод", – рассказал заместитель главы КГГА.

Инспекция работ
Инспекция работ

Он также отметил, что в рамках межправительственного соглашения уже проведена колоссальная работа, и сейчас главное – продолжить слаженное взаимодействие ради конечного результата.

Напомним, в июня 2015 года между правительствами Украины и Японии было подписано Кредитное соглашение для привлечения средств на реконструкцию Бортнической станции аэрации на льготных условиях от японской компании JICA. Это самый инфраструктурный проект Украины в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кредит предоставляется на сумму 108 млрд иен. Условия кредитования: 0,1% годовых на срок 40 лет с 10-летним льготным периодом. При этом, стоимость оборудования и услуг, которые будут закупаться из Японии, должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта, Консультант 1 и Консультант 2 является японскими компаниями, выбранными на конкурсной основе согласно Правил и процедур JICA, а генподрядчик – юридическое лицо с японской долей не менее 50% + 1.

Дюкерные переходы через реку Днепр реконструируют
Дюкерные переходы через реку Днепр реконструируют

Заказчиком проекта выступает – ЗАО "АК "Киевводоканал". Распорядители средств государственного бюджета – Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Киевская городская государственная администрация. Кредитор – Правительство Японии. Международная финансовая организация Кредитора – JICA. Заемщики по кредиту – Кабинет министров Украины. Субзаемщиков – ЗАО "АК "Киевводоканал".

В мае 2020 года было объявлено повторную процедуру закупки работ. Из-за сложной ситуации, связанной с распространением COVID-19, по просьбе участника и JICA принято совместное решение представителей Министерства финансов Украины, JICA и "Киевводоканала" продлить срок подачи предложений до 29 января 2021 года. В феврале 2021 состоялось открытие технической части тендерного предложения, начало оценивания, а в марте – финансовой части, после чего началось оценки предложений.

Дюкерные переходы через реку Днепр реконструируют

Непосредственное выделение средств на строительные работы будет осуществляться уполномоченным японским банком после подписания контракта с японской генподрядной организацией. Место проведения расчетов – территория Японии.

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