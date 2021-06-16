В КГГА показали, как идет реконструкция сооружений Бортнической станции аэрации. Фото

В Киеве продолжают реконструировать дюкерные переходы через реку Днепр, которыми сточные воды правобережной части Киева транспортируются на Бортническую станцию аэрации (БСА). Реконструкция позволит увеличить пропускную способность и надежность трубопроводов, проходящих под дном реки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета. Отмечается, что работы продолжаются при поддержке городских властей совместно с ЗАО "АК "Киевводоканал".

Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время инспекции работ на дюкерных переходах в среду, 16 июня, проект является важной составляющей комплекса работ реконструкции БСА, который осуществляется в Украине в рамках межправительственного соглашения с Японией.

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По его словам, работы продолжаются по согласованному графику.

"Проект реконструкции Бортнической станции аэрации – один из крупнейших межправительственных проектов Украины в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого Украина выполняет все условия, в том числе и такие сопутствующие проекты, как замена дюкеров. Под рекой проложено 7 таких дюкеров диаметром 1,4 м, перекачивающие сточные воды с правой части города на БСА. Часть из них проработала более 30 лет, а часть – более 50 лет. Их длина достигает почти 1 км. Они требовали реконструкции, ведь нам необходимо обеспечить надежную и безопасную транспортировку стоков на станцию, на которой планируют масштабную реконструкцию", – отметил Петр Пантелеев.

Заместитель главы КГГА отметил, что в рамках проекта реконструкции БСА осуществляется строительство новой насосной станции первого подъема, которая будет собирать почти половину канализационных стоков столицы для последующей их транспортировки на очистные сооружения Бортнической станции аэрации; реконструкция дюкерных переходов; разработан проект реконструкции иловых полей; усовершенствован процесс удаления органических соединений на БСА; реконструировано 4 нити стальных виадуков и др.

На проведенные работы направлено около 700 млн грн средств государственного и городского бюджетов, а также средств инвестиционной программы "Киевводоканала". Таким образом, Украина выполнила все зависящие от нее условия и обязательства.

Пантелеев также сообщил, что находятся на финальной стадии переговоры с японской компанией, участвующей в конкурсе, по снижению стоимости работ. Этот этап предшествует уже непосредственно заключению соглашения и начала строительных работ. Следует отметить, что по условиям международного конкурса участником может быть только японская компания.

"Все участники процесса прилагают усилия, чтобы ускорить реализацию проекта, завершить длительную организационную часть и приступить непосредственно к строительным работам, несмотря на влияние пандемии COVID-19. Однако мы не можем нарушать международные процедуры и требования, это негативно повлияет на проект, а не ускорит его. Основная задача – сконцентрироваться вокруг финальной стадии, поскольку речь идет о сверхмасштабных проект, который направлен не только на техническое усовершенствование станции, но и на улучшение ее экологической составляющей. Ведь Киев ежесуточно производит 700-750 тысяч кубометров сточных вод", – рассказал заместитель главы КГГА.

Он также отметил, что в рамках межправительственного соглашения уже проведена колоссальная работа, и сейчас главное – продолжить слаженное взаимодействие ради конечного результата.

Напомним, в июня 2015 года между правительствами Украины и Японии было подписано Кредитное соглашение для привлечения средств на реконструкцию Бортнической станции аэрации на льготных условиях от японской компании JICA. Это самый инфраструктурный проект Украины в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кредит предоставляется на сумму 108 млрд иен. Условия кредитования: 0,1% годовых на срок 40 лет с 10-летним льготным периодом. При этом, стоимость оборудования и услуг, которые будут закупаться из Японии, должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта, Консультант 1 и Консультант 2 является японскими компаниями, выбранными на конкурсной основе согласно Правил и процедур JICA, а генподрядчик – юридическое лицо с японской долей не менее 50% + 1.

Заказчиком проекта выступает – ЗАО "АК "Киевводоканал". Распорядители средств государственного бюджета – Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Киевская городская государственная администрация. Кредитор – Правительство Японии. Международная финансовая организация Кредитора – JICA. Заемщики по кредиту – Кабинет министров Украины. Субзаемщиков – ЗАО "АК "Киевводоканал".

В мае 2020 года было объявлено повторную процедуру закупки работ. Из-за сложной ситуации, связанной с распространением COVID-19, по просьбе участника и JICA принято совместное решение представителей Министерства финансов Украины, JICA и "Киевводоканала" продлить срок подачи предложений до 29 января 2021 года. В феврале 2021 состоялось открытие технической части тендерного предложения, начало оценивания, а в марте – финансовой части, после чего началось оценки предложений.

Непосредственное выделение средств на строительные работы будет осуществляться уполномоченным японским банком после подписания контракта с японской генподрядной организацией. Место проведения расчетов – территория Японии.