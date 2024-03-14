В канун Дня работников ЖКХ Кличко раздал награды столичным коммунальщикам

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии в канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поздравил столичных коммунальщиков и вручил почетные грамоты и благодарности Киевского городского головы.

"Помним, как в марте 2022 года мы оперативно принимали сложные, но необходимые решения для того, чтобы Киев выстоял и жизненно важные процессы не остановились. Город продолжал работать даже под обстрелами и ракетными ударами противника. Команда киевских коммунальщиков ремонтировала поврежденные трубопроводы, убирала город. И как могла, наводила порядок во дворах через несколько часов после каждого обстрела", – отметил мэр Киева.

"Вы стали одним из символов непоколебимости Киева. Символом того, что мы не уступим в борьбе за наш дом и свободную жизнь в нем. Война каждый день испытывает нас – Россия продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры, обстреливать жилые дома. Но мы находим новые возможности , чтобы обеспечить город необходимыми услугами Защитить инфраструктуру, привлечь международные ресурсы для восстановления поврежденного оборудования и сетей", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он поблагодарил каждого коммунальщика за мужество, преданность профессии и городу. Но пожелал всем, кто ежедневно выходит на смену, силам и выдержкам.