В Дарницком районе Киева завершили реконструкцию амбулатории №2: там в смену будут принимать до 400 человек

Киев завершил реконструкцию амбулатории общей практики – семейной медицины №2 Дарницкого района столицы. Пациентов жилмассива Осокорки медучреждение будет принимать уже в ноябре. В смену – до 400 посетителей. Будет обслуживать амбулатория более 57 000 задекларированных пациентов, в том числе 10 700 детей.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

До реконструкции это было 1-этажное здание площадью 200 м2. Теперь – современная 5-этажная постройка площадью более 4300 м2.

В заведении будут работать 39 врачей из общего штата 100 человек. Есть 2 амбулатории общей практики, кабинеты лабораторных исследований и прививок, процедурные кабинеты, кабинет с отдельным входом для пациентов с признаками острой вирусной инфекции. Также комнаты матери и ребенка и учебный класс для отработки навыков оказание неотложной помощи", – написал Кличко.

По его словам, здание является инклюзивным для маломобильных групп населения. С современным укрытием площадью 350 м2, которое может вместить до 250 человек.

"Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян надлежащим уровнем медуслуг, качественной медицинской помощью", – сообщил мэр Киева.