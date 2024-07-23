В аварии на 'синей' ветке обвиняют руководство киевского метрополитена: двум чиновникам вручили подозрения

Во вторник, 23 июля, и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" и руководителю службы пути, туннельных сооружений и зданий вручили подозрения по делу о ситуации, которая возникла на перегоне между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская". Нынешнему руководству столичного метрополитена вручили подозрения, несмотря на некачественные проектные решения и некачественное сооружение конструкции тоннеля.

Видео дня

"Киевский метрополитен" настаивает на беспристрастном расследовании. Об этом сообщили в КГГА.

Несмотря на то, что экспертные отчеты и исследования ученых подтверждают, что проектная документация содержит некачественные проектные решения, а при строительстве была некачественно построена конструкция тоннеля этого участка, основные обвинения заключаются в якобы ненадлежащем содержании и обслуживании тоннеля, а также его эксплуатации.

По результатам проведенных исследований, которые в настоящее время дооформляются, подтверждено, что при возведении конструкции тоннеля не было выполнено химическое закрепление грунтов. Также выявлены отклонения от проектных решений при строительстве тоннеля, в частности размеры тюбингов оправы тоннеля и часть лотковых блоков не соответствуют проектным.

В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме.

Учитывая очевидное политическое давление, "Киевский метрополитен" настаивает на беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Вместе с тем руководство столичного метрополитена будет доказывать безосновательность обвинения в суде.

Несмотря на все, специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени. Работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно. После завершения ремонта, перед полноценным возобновлением движения, совершат тестовые пуски поездов.

Напомним, что "Киевский метрополитен" – предприятие критической инфраструктуры, обеспечивающее перевозку пассажиров и круглосуточное укрытие населения. Без преувеличений, это одно из самых больших укрытий столицы, дестабилизация работы которого может привести к негативным последствиям.