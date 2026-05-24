Ракеты пролетели над 'Софией': удар по музею Чернобыля попал на видео

В ночь на 24 мая российские ракеты пролетели над Софией Киевской во время массированной атаки на Киев. Один из ударов пришелся по музею Чернобыля на Подоле, момент попадания попал на видео.

О последствиях атаки рассказал общественный деятель Ярослав Емельяненко. По его словам, две ракеты ударили около 03:50 с интервалом менее минуты. Он опубликовал запись уже после завершения работы спасателей.

"В 3:50 ударили две ракеты с разницей до 1 минуты. Так случилось, что я их снял на видео. Размещаю только заколи дочь в раз, потому что уже можно, ГСЧС сами попросили", – написал Емельяненко.

По словам общественного деятеля, обе ракеты пролетели над София Киевская и направились в сторону Подола. Он сразу понял, что на траектории полета находится музей Чернобыля, однако до последнего надеялся, что удара удастся избежать.

"На месте выяснилось, что горит крыша музея и отсутствует часть задней стенки третьего зала. Пожарные уже работали, заливая огонь водой", – написал он.

Емельяненко также сообщил, что повреждена новая экспозиция, которую открыли всего месяц назад. По его словам, часть вещей удалось спасти, но некоторые экспонаты потеряны окончательно.

Последствия удара

После подтверждения попадания Емельяненко позвонил директору музея Виталине Мартыновской. Он рассказал, что на месте пришлось также задерживать мародера.

"Музея нет, магазина Чернобыль нет. Нашу историю бьют не просто так. Что дальше делать пока не понятно. Но главное, что все живы, поэтому как-то будет", – написал общественный деятель.

В результате взрыва в соседнем жилом доме ударной волной выбило все окна и двери. На месте работали пожарные и спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

