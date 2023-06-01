'Укрытие просто не открыли': мужчина погибшей в результате падения обломков женщины в Киеве раскрыл детали трагедии. Видео

Житель Деснянского района Киева Ярослав во время ракетной атаки России ночью 1 июня потерял жену. Он утверждает, что они с семьей и другими жителями дома бежали в укрытие, а его просто не открыли.

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В результате падения обломков ракеты также пострадал его ребенок. Видео рассказа мужчины опубликовало издание "Суспільне" в Telegram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Ярослава, его жена погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком бежала к укрытию. Оно, говорит мужчина, было закрыто.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", – заявил он.

Местные в комментарии журналистам добавили, что обломки ракеты упали буквально через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

Официально известно, что в результате этой вражеской ракетной атаки именно в этом районе погибли три человека, из которых ребенок 2012 года рождения. Отмечается, что все они в это время направлялись к укрытию.

По данным полиции Киева, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Из них один ребенок, девять травмированных госпитализировали.

Напомним: ночью четверга, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в столице раздалось много громких взрывов – более десяти всего за несколько минут.

Силы ПВО сбили все вражеские цели – 10 из 10 ракет типа "Искандер", однако падение их останков привело к разрушениям: обломки повредили дома, детскую поликлинику, админздание, трубопровод, автомобили. Также, к сожалению, есть погибшие и травмированные, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая РФ тоже совершила атаку по Киеву ракетами баллистического типа. В сети опубликовали видео, на котором видно, как дети, с криками страхом бежали в укрытие во время взрывов в небе над столицей.

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