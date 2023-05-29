С криками от страха: в сети показали, как в Киеве во время обстрела дети бежали в укрытие. Видео

Страна-террорист РФ в понедельник, 29 мая, устроила очередную ракетную атаку по Киеву. В сети опубликовали видео, на котором видно, как дети, с криками страхом бежали в укрытие во время взрывов в небе над столицей.

Видео дня

Соответствующая запись была опубликована в социальных сетях. К счастью, никто из малышей не пострадал (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дети бегут в бомбоубежище во время обстрела украинской столицы. Из-за соседней недостраны – эти дети живут в ужасе от постоянных ракетных ударов российских оккупантов", – говорится в подписи к видео.

На опубликованной записи можно увидеть, как маленькие киевляне с криками от страха быстро бегут в сторону хранилища во время очередной ракетной атаки страны-террориста РФ.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские ракеты. Позже стало известно, где именно упали обломки сбитых объектов.

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