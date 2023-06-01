Силы ПВО уничтожили все ракеты, которые РФ запустила в Киев, но есть жертвы и разрушения. Фото

Ночью 1 июня страна-агрессор Россия совершила очередной террористический акт в отношении украинцев, атаковав Киев ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах.

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Воздушная тревога в столице длилась чуть больше часа. О последствиях атаки рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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