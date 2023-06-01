Среди погибших – двое детей: появились новые фото с места падения обломков ракет в Киеве

Столица Украины ночью 1 июня пережила очередное воздушное нападение со стороны страны-агрессора РФ, которая атаковала город баллистикой и крылатыми ракетами. Эти вражеские цели были сбиты, однако в результате российского террористического акта погибли двое маленьких украинцев.

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В общем жертвами атаки стали три человека, еще около десяти пострадали. Фото последствий этого преступления государства-террориста опубликовала Киевская городская военная администрация (чтобы посмотреть, сделайте новость до конца).

Этой ночью воздушная тревога на территории Киева и Киевской области длилась 1 час 14 мин. Предварительно, российские военные преступники направили в сторону региона ракеты не из самолетов, а из оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования.

Это были крылатые и баллистические ракеты, которые защитники украинского неба сбили. Вместе с тем на утро известно о разрушении из-за падения обломков в Днепровском и Деснянском районах столицы.

По состоянию на 06:00 четверга официально известно, что в Деснянском районе погибли три человека, из которых двое детей – 5-6 и 12-13 лет. Семь человек госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте.

Повреждение получил жилой сектор: в доме выбиты окна и двери, взрывной волной сорвало балкон. А в нежилом зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, повреждение двух школ (выбиты окна и двери), участковый пункт полиции. Также из-за падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

В Днепровском районе пострадали три человека, из которых двоих госпитализировали. Среди повреждений: в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

В нежилом фонде обломки упали на административное здание, повреждены припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели. Зафиксировано и падение обломков во дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.

В Дарницком районе информация о пострадавших отсутствует. Там в одном из жилых домов из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Повреждение получил трубопровод горячего водоснабжения. Из-за падения обломков на нежилое здание зафиксировано разрушение на первом этаже. Также обломки попадали во дворах домов, на проезжей части.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая в результате ночной атаки дронами со стороны РФ в Киеве погибла 33-летняя женщина. Еще девять человек были ранены.

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