Центральный автовокзал Киева превратился в современный транспортный хаб, – Тимошенко

В Киеве впервые за 60 лет провели модернизацию Центрального автовокзала на проспекте Науки. Теперь это современный, инновационный транспортный хаб.

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Пока столичная власть не может справиться с пробками и обустройством транспортной инфраструктуры в Киеве, центральная власть в партнерстве с частными инвесторами налаживает логистику пассажирских автобусных перевозок", – отметил он.

Тимошенко сообщил, что новая история Центрального автовокзала началась в марте прошлого года. Тогда Фонд госимущества провел аукцион по продаже коммунального предприятия "Киевпассервис" частным инвесторам за 231 млн грн. "Киевпассервису" принадлежали Центральный автовокзал столицы и еще 23 автостанции в Киеве и области.

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Новые владельцы вложили в реконструкцию 100 млн грн. Здесь теперь удобные залы ожидания, комната матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, фудкорты, отель на 34 номера, территория полностью приспособлена для маломобильных групп населения.

Изменена также философия сотрудничества автостанции с перевозчиками. Ранее перевозчики были вынуждены платить автостанциям до 30% от стоимости билета, но при этом автостанции стояли заброшенными. Это в том числе одна из причин, почему образовался рынок "серых" полулегальных перевозчиков "под мостами", рассказал Тимошенко.

По его словам, на обновленном Центральном автовокзале Киева будет работать модель сотрудничества с перевозчиками по европейскому образцу – плата за заезд. Она составит 15% стоимости билета.

"Приватизация Центрального автовокзала Киева – показательный кейс того, как приватизация ключевых, но совершенно устаревших инфраструктурных объектов превращает их в эффективные транспортные узлы", – пояснил Тимошенко.

Он отметил, что главный автовокзал столицы – пока флагманский проект изменений на рынке автостанций. Новые владельцы планируют распространять инновационные подходы к работе и на других автовокзалах.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, сейчас развитием Центрального автовокзала и других автостанций в Киеве и области занимается компания "Укрпас". Пассажиропоток обновленного автовокзала рассчитан на 7 тыс. пассажиров в день, рейсы отправляются почти во все областные центры и соседние страны.