'Трубам более 60 лет': Кличко проверил реконструкцию теплосети в Шевченковском районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет реконструкция теплосети на пересечении улиц Братьев Малаковых и Сальского в Шевченковском районе столицы. Сеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением часть микрорайона на Сырце.

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О произошедшем он рассказал в своем Telegram.

По словам главы столицы, работы "Киевтеплоэнерго" проводит в рамках программы модернизации теплосетей, исчерпавших свой срок эксплуатации. Здесь трубам больше 60 лет и этот участок приходилось ежегодно неоднократно ремонтировать.

"К тому же, тепловая инфраструктура микрорайона получила повреждения в результате ракетных обстрелов 8 июля, когда был полностью разрушен подъезд в одном из домов. Чтобы обеспечить надежность теплоснабжения, осуществляем комплексную реконструкцию теплосетей. Это – замена более 700 м магистральных, 1200 м распределительных и более 400 м трубопроводов горячего водоснабжения", – написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что всего проложат 2300 м новых современных труб. Также полностью перестроят 14 теплокамер. Работы приступили в июле и планируют завершить к началу отопительного сезона.