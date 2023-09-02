Торговал гуманитарной помощью: в Ирпене разоблачили псевдоволонтера. Фото

Правоохранители разоблачили жителя Ирпеня, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью. Теперь ему грозит заключение на семь лет.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. По данным следствия, мужчина продавал медицинские средства, одеяла, матрасы и другие вещи первой нужды, которые в 2022 году передали из-за границы.

Это была гуманитарная помощь жителям Ирпеня, пострадавших во время оккупации города ВС РФ.

Во время обысков в помещениях, где хранился "товар", изъяли, среди прочего, антисептики, турникеты, медицинские приборы, одежду, детское питание и памперсы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители на Полтавщине разоблачили преступную группу, реализовавшую мошеннические схемы с продажей автомобилей. Аферисты неоднократно принимали аванс с военнослужащих и волонтеров, которые искали транспортные средства для нужд ВСУ на передовой.

В Винницкой области ранее разоблачили мошенника-предпринимателя, который требовал в семье военного ВСУ вернуть несуществующий долг в 1 млн грн. Он угрожал и применял физическое насилие. Мошенник был задержан во время получения от потерпевшего первые 200 тыс. грн. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Злоумышленник обманул 300 граждан по всей Украине, продавая им муляжи вместо табачных изделий;

– в Украине группа мошенников из 13 человек обворовала около тысячи украинцев на общую сумму примерно 2 млн грн. Они размещали вредоносные ссылки на специальных сайтах, похожих на платформы с объявлениями, интернет-магазины и онлайн-банкинг.

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