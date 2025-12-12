'Только вместе мы сможем остановить Путина': Кличко провел встречу с послами иностранных государств и представителями международных организаций

Мэр Киева Виталий Кличко перед грядущими Рождеством и Новым годом традиционно встретился с послами иностранных государств и представителями международных организаций в Украине.

Об этом сообщил официальный портал городского головы столицы.

"Подходит к концу 2025 год. Для Украины – еще один год борьбы с кровавым агрессором за свободу и независимость украинского государства. Еще один год стойкости и героизма наших людей. Ценой страданий, ценой жертв наших солдат и мирных жителей мы защищаем свою свободу", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что чувство достоинства помогало украинцам выстоять в этом году ежедневно и каждую ночь.

"Быть смелыми и сильными, когда это так важно. Самоотверженно работать, как работают наши медики, энергетики, наши транспортники, педагоги. Мы гордимся нашими воинами-защитниками. Мы уважаем подвиг каждого из них. Потому что благодаря им можем жить и работать. Можем сейчас здесь встречаться с вами, – отметил Кличко. – Киев – сердце Украины. И сегодня это сердце израненное. Хотя столица находится далеко от фронта, враг постоянно ее атакует. Здесь раздаются взрывы и гибнут мирные люди. Российский агрессор пытается нас запугать и сломать. Но, как бы сложно ни было, мы должны выстоять! В единении власти и общества, в объединении усилий всех граждан. И сохранив демократические достояния Украины. Потому что, даже в условиях войны, необходимо продолжать курс на реальные изменения. Чтобы из военных испытаний появилась обновленная Украина", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что его задача как мэра и столичной власти в целом – делать сегодня все возможное и для помощи защитникам, и для жизнеобеспечения нашего города. Его обороноспособности. Для содержания критической инфраструктуры, предоставления жителям всех необходимых сервисов.

"В течение года я встречался со многими политиками, которые приезжали в Киев, и участниками международных мероприятий за рубежом. Я вспоминаю разговоры с конгрессменами, сенаторами, коллегами-мэрами, со всеми, кто нас поддерживает в Европе, США, мире, – в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Путин не должен выиграть. И в этом Украине должен помогать весь демократический мир", – отметил Кличко.

Он поблагодарил каждого из присутствующих в зале, всех партнеров Киева и Украины за помощь, которую их страны оказывали и оказывают.

"Спасибо, что работаете в Киеве. Видите ситуацию изнутри и доносите правду до правительств ваших стран. Дипломатическая работа сегодня крайне важна. Не прекращайте усилий! Только вместе мы сможем остановить Путина! Иначе – следующей его целью будет Европа... Я думаю, все это понимают. Украинцы показали миру, что мы – храбрая нация. И мы не сдадимся! Мы хотим мира. Но не ценой капитуляции и потакания стремлениям агрессора! И мы рассчитываем на поддержку партнеров и друзей!" – подчеркнул Виталий Кличко.

В мероприятии приняли участие 57 представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, из них 47 послов иностранных государств. А также представители 10 международных организаций.