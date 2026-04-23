Теракт в Киеве: заседание Киевсовета началось с минуты молчания. Фото

Заседание Киевсовета в четверг, 23 апреля, началось с минуты молчания – чествованием памяти погибших в результате теракта, который произошел в Голосеевском районе 18 апреля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В тот день в результате стрельбы погибли семь человек – пятеро на улице, двое раненых скончались в больнице. Еще семеро пострадавших до сих пор находятся в больницах столицы, шестерым помощь медики оказали на месте. Один из госпитализированных до сих пор в реанимации. Другие переведены в отделение и получают необходимое лечение", – отметил мэр.

Он добавил, что удалось спасти и маму тоже раненого 12-летнего мальчика.

"У нее положительная динамика. Также с ней уже работают и психологи. Муж и сестра женщины погибли на месте трагедии. Состояние мальчика, который находится в детской больнице, улучшилось. Он уже общался с мамой по видео", – рассказал Кличко.

Мэр отметил, что правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

"Вчера на согласительном совете лидеры фракций решили пригласить на следующее заседание Киевсовета – 14 мая – руководителей полиции и патрульной полиции столицы. Чтобы они предоставили информацию о результатах расследования теракта и действия правоохранителей во время трагедии, а также ответили на вопросы депутатов", – рассказал глава столицы.