Тело жены не смог опознать: что известно о погибших в Броварах во время крушения вертолета маме и дочке

Единственным ребенком, который погиб при крушении вертолета 18 января в Броварах под Киевом оказалась 5-летняя Милана Пономаренко. Вместе с мамой утром они пришли в детский садик, и обе погибли в огне от падающего вертолета.

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Тело жены не узнал

Отец погибшей Миланы Александр Пономаренко места себе не находил возле детского садика, пока спасатели тушили пожар и доставали погибших. Мужчина со слезами рассказывал, что вот уже три часа его жена не выходит на связь, он не знает, что с ней и дочкой.

Он постоянно подносил ладони к лицу, словно молился, чтобы случилось чудо и его девочки остались живы.

Рано утром 18 января он подвез дочь Милану и жену Елену к садику и поехал по своим делам. О том, что случилось, по телефону рассказала старшая дочь Ева. Семья живет в одной из многоэтажек возле "Джерельца". И девочка увидела пожар.

Александр сразу же вернулся, но найти жену и дочь так и не смог.

"Уже позже спасатели показали ему тело ребенка, оно была обгоревшим. Он узнал только сережки Миланы. А вот Лену опознать не смог", – рассказывает знакомая семьи.

Такси назвал в честь дочери

Александр Пономаренко работает таксистом. Раньше у него была своя компания такси "Ева" – названная так в честь старшей дочери.

"Это очень хорошая семья, Саша и Лена так любили друг друга. Саша делал все, чтобы у его жены и дочерей было то, что они хотят. Он жил и работал только ради них", – говорит еще одна знакомая супругов.

Сам мужчина очень тяжело переживает такое горе и не хочет ни с кем общаться.

Лена имела два высших образования, знала иностранный язык. "Когда она еще была в декрете, она заканчивала учебу в вузе. У нее специальность связана с международной экономикой, кажется, она знала и иностранный язык. После декрета она подумывала выйти на работу, но потом вновь забеременела и родила Милану", – продолжает знакомая.

Когда вторая дочь подросла, Лена пошла работать бухгалтером в логистическую компанию. На страничке в Facebook предприятие сообщило о гибели их сотрудницы.

"Страшная катастрофа в городе Бровары – упавший вертолет, который забрал жизни 14 человек, – коснулась и нашей компании. Сегодня наша сотрудница Елена Пономаренко вела свою пятилетнюю дочь Милану в детский садик в последний раз. Жизнь обеих трагически оборвалась. Елена работала в нашей компании бухгалтером. Она была хорошим другом, чудесной коллегой, безотказным и светлым человеком".

Знакомые Лены Пономаренко также говорят о ней только хорошее: интеллигентная, приветливая, очень скромная.

Похоронили маму с дочерью 21 января в Броварах.