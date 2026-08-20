Тех, кто сражался за свободу: Кличко накануне Дня Независимости наградил украинских воинов

Накануне 35-й годовщины независимости Украины защитники и защитницы получили 61 награду мэра Киева – медали "Честь. Слава. Государство".

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Награды тем, кто сражался за свободу и независимость Украины на Донбассе, в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, освобождал Киевскую область и защищал столицу, вручил мэр Киева Виталий Кличко.

"Борьба за свободу и независимость нашего государства продолжается. Имея многовековую историю, мы вновь вынуждены отстаивать свою идентичность, защищать территориальную целостность, демократию и европейское будущее Украины.Благодаря нашим защитникам и защитницам мы имеем возможность сегодня жить, работать, воспитывать детей, развивать наши города и помогать фронту. Это и есть настоящая цена независимости – ежедневный подвиг тех, кто держит оборону, и ежедневная работа тех, кто держит тыл", – написал он в Telegram.

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Кличко добавил, что Киев продолжает системно поддерживать Силы обороны Украины. С начала 2026 года община столицы уже передала военным различных бригад более 52 000 БПЛА и другое снаряжение.

"Мы поддерживаем и тех, кто вернулся с фронта. В рамках городской программы "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины" столица уже направила более 1 млрд грн на материальную помощь, компенсации за автомобили, лечение, реабилитацию, образование и восстановление", – отметил глава столицы.