'Свидетельство нежелания агрессора прекращать войну': иностранным дипломатам показали последствия удара РФ по дому в Киеве. Фото

15 мая иностранные дипломаты и представители международных организаций побывали на месте попадания российской ракеты в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Визит организовали при содействии Министерства иностранных дел Украины. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Видео дня

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что к месту трагедии прибыли более 60 руководителей дипломатических представительств, аккредитованных в Украине. Во время брифинга глава ГСЧС Андрей Даник рассказал о последствиях удара ракетой Х-101 и ходе спасательной операции. По его словам, поисково-спасательные работы продолжались более 28 часов.

Масштаб трагедии

По данным ГСЧС, в результате российского удара погибли 24 человека, среди них – трое детей. Еще 48 человек получили ранения. Иностранным дипломатам показали, как спасатели проводили разбор завалов и искали людей под обломками дома.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис во время встречи заявил, что атака по жилому дому стала очередным сознательным ударом России по гражданским. Он подчеркнул, что это является свидетельством нежелания страны-агрессора прекращать войну.

Призывы партнеров

Перебийнис призвал международных партнеров к усилению санкционного давления на Россию и предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Также он отметил необходимость привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям против украинцев.

По словам заместителя министра, только усиление международного давления и повышение цены агрессии может заставить Россию остановиться. И именно поэтому украинская сторона решила показать дипломатам место трагедии не через фото или отчеты, а непосредственно на месте удара.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!