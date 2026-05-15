Цветы, фото и детские игрушки: в Киеве люди чтят память погибших в доме в результате атаки РФ. Фото и видео

В Киеве люди несут цветы и детские игрушки к дому в Дарницком районе, в который 14 мая попала российская ракета. Украинцы не сдерживая слез чтят память погибших.

Об этом сообщили в соцсетях. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

Так, в Дарницком районе Киева люди принесли цветы и детские игрушки к месту вражеского обстрела, чтобы почтить память погибших, жизнь которых 14 мая оборвала российская ракета. Боеприпас попал в подъезд дома и полностью его уничтожил, унеся жизни мирных жителей столицы. По словам киевлянки Татьяны, она пришла с цветами почтить память своей подруги.

"Ее (подругу. – Ред.) нашли в 19:00. Ее и ее мужа. А в 4:00 нашли родную сестру коллеги моей мамы. Здесь много моих знакомых живет", – добавила женщина.

Кроме того, рядом можно увидеть альбомы погибших с семейными фото, которые составили на месте трагедии. Их достали спасатели во время разбора завалов дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

