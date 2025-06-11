Суд снова возьмется за дело о сносе незаконного ресторана в парке 'Голосеевский': в прошлый раз на заседение не пришли сами истцы

12 июня состоится очередное заседание Киевского апелляционного суда по делу о незаконной застройке Национального парка "Голосеевский". В прошлый раз, 1 мая, в суд не явился истец. И судья решил заседание перенести. Таким образом дело затягивается, а незаконный ресторан в Национальном парке продолжает работать и приносить доход владельцам.

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Истцы на суд не пришли

В Национальном парке "Голосеевский" уже около десяти лет работает незаконный ресторан. Его владельцы захватили землю, построили заведение, уничтожают лес и на его месте оборудуют парковки. И хотя названия заведения менялись (теперь тут находится "Хинакальня "Кувшин"), однако владеет им семья бывшего начальника Святошинской районной милиции Анатолия Миколайца.

1 мая в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание по иску сына экс-милиционера Дмитрия Миколайца и ООО "Затішок і Ко", которые не согласны с решением суда первой инстанции. А именно Святошинский суд принял решение о сносе незаконного строения на территории парка "Голосеевский". Однако сами истцы на заседание так и не явились.

И хотя прокурор Святошинской окружной прокуратуры настаивал на том, чтобы заседание состоялось, судья решил его вновь перенести на 12 июня. И это уже второй раз. Вероятно, сторона Дмитрия Миколайца и ООО "Затішок і Ко" решили тянуть время, как они это делали во время рассмотрения дела в Святошинском районном суде.

Сомнительное решение суда

Напомним, уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Бударина (теперь Украинского Відродження) работает незаконный ресторан. Этот объект недвижимости и еще около полутора десятков объектов в Святошинском районе Киева сын экс-милиционера Дмитрий Миколаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027, которого нет в Едином реестре судебных решений.

С 2014 года этот населенный пункт находится в оккупации, а все дела рассматривались в Лисичанском суде. Но и оттуда нам ответили, что данных о таком судебном решении у них нет.

Дмитрий Миколаец передал объект в Голосеевском парке компании ООО "Затішок і Ко", которой владел его отец, экс-начальник Святошинской милиции Анатолий Миколаец. До недавнего времени Миколаец-старший был единственным владельцем этой компании, но, когда рестораном заинтересовались журналисты и правоохранители, владелец вдруг сменился.

Также в деле проходят два регистратора: государственный регистратор Управления государственной регистрации ГУ юстиции в Киеве Снежана Аврамченко (сейчас она работает главным специалистом отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации недвижимой собственности Офиса противодействия рейдерству) и государственный регистратор Департамента по вопросам регистрации исполкома Киевской городской рады (КГГА) Виктория Кендзьора.

Именно эти чиновницы должны были прежде чем официально зарегистрировать объекты недвижимости тщательно проверить и убедиться, что решение Брянковского суда Луганской области действительно существует. Но, видимо, они этого не сделали.

В Киеве незаконные строения сносят

Рассмотрение дела в первой инстанции в Святошинском районном суде Киева длилось полтора года. Сторона Миколайцев и ООО "Затішок і Ко" постоянно затягивали процесс. То не являлись на заседания, то кого-то из адвокатов срочно вызывали куда-то, то и вовсе их защитники устраивали перфоманс на суде.

Но сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Было принято решение о сносе ресторана. Теперь, видимо, к этим же приемам будут прибегать и в апелляции.

Кстати, в Киеве уже есть положительные примеры, когда суды принимают решения о сносе незаконных строений.

На днях стало известно, что Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение и обязал коммерческую структуру самостоятельно снести незаконно построенный отельно-ресторанный комплекс и вернуть громаде участок.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, речь идет о комплексе в прибрежной защитной полосе Днепра площадью 0,5 га по адресу Набережно-Корчеватое, 35.

Как и в случае с Национальным парком "Голосеевский", участок на берегу речки застраивать нельзя.

Кстати, 20 мая Киевский апелляционный суд вынес постановление, по которому оставлено без изменений решение суда первой инстанции по иску Анатолия Миколайца. Ему отказано в удовлетворении его исковых требований. Экс-милиционер жаловался на Александра Соколенко и ТОВ "Золота середина" и просил защитить его честь и достоинство, а также возместить ему моральный вред.

Соколенко является заместителем начальника Святошинско-Биличанского природоохранного научно-исследовательского отделения НПП "Голосеевский", он рассказывал о том, как семье экс-милиционера удавалось застраивать Национальный парк и сколько стоят ценные земли, которые гости ресторана используют под парковку.